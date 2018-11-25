Москва, 25 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».

Архип Куинджи. Ночь на Днепре. 1880

На экспозиции представлено свыше 180 работы крупнейшего российского пейзажиста. Посмотреть их совершенно бесплатно может любой желающий. Выставка Куинджи последний раз состоялась в галерее в 1992 году.

«Для нас очередь — это, честно признаемся, не в новинку. И мы стараемся всячески сделать более комфортным пребывание людей в этой очереди. К сожалению, сегодня холодно, но тем более приятно, что люди пришли в этот день и, несмотря на не самую благоприятную погоду, считают нужным потратить свое время, в воскресенье, чтобы прийти и посмотреть выставку Куинджи», — подчеркнула заместитель генерального директора Третьяковки Татьяна Мрдуляш.

Напомним, бесплатная выставка работ Архипа Куинджи проходит в рамках акции «Культурный марафон», организованной при поддержке министерства культуры России. В ней участвуют, помимо Третьяковки, Русский музей в Санкт-Петербурге, Тульский государственный музей оружия, а также Музей мирового океана в Калининграде.