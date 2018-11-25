Москва, 25 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Сборная Росси по футболу поздравила женщин с Днем матери, соответствующее сообщение размещено 25 ноября в официальном Instagram российской сборной.

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

К гласящему: «С Днем матери! Берегите ваших мам», сообщению в Instagram российской футбольной сборной также прикреплен коллаж, в котором использованы фотографии футболистов сборной с их мамами.

На фото можно увидеть защитника Мариу Фернандеса, полузащитника Александра Головина, нападающего Дениса Черышева и других игроков сборной в компании их матерей.

Отметим, День матери учрежден в России с 1998 года указом президента Ельцина и отмечается в последнее воскресенье ноября.