Фаэнца, Италия, 25 ноября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Компания-производитель шин «Пирелли» и руководство чемпионата автогонок серии Формулы-1 продлили свое соглашение об эксклюзивных поставках авторезины на чемпионат до 2023 года. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба чемпионата Формулы-1.

Phil Guest Pirelli

Также стороны согласовали свое сотрудничество по изменению регламента в 2021 году, которое включает в себя в том числе переход на 18-дюймовые шины.

По мнению руководителя Формулы-1 Чейза Кэри, приводимому пресс-службой, «Пирелли» является ведущим брендом и лидером в индустрии автоспорта, потому продолжение сотрудничества чемпионата и компании из Италии говорит о решимости быть лучшими в мире автоспорта.

Отметим, «Пирелли» сотрудничает с Формулой-1 с 2011 года. До этого эксклюзивным поставщиком шин для чемпионата была британская компания «Бриджстоун».