Симферополь, 25 ноября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов из-за провокации Украины. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил журналистам генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Владислав Осипов ИА REGNUM Вид на Керченский полуостров

По его словам, данное решение было принято в целях обеспечения безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля украинских военно-морских сил незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации и взяли курс на Керченский пролив, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

Также известно, что украинские власти уже обвинили Россию якобы в таране буксира, из-за которого двигатель корабля был поврежден.