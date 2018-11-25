Пекин, 25 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В третьем квартале 2018 года в мире было продано 380 млн смартфонов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает GSM Arena.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Также аналитики представили рыночные доли различных компаний за третий квартал 2018 года.

Лидером стала южнокорейская компания Samsung с долей в 19%. На второй строчке китайская Huawei (14%), на третей — Apple (12%).

Замкнули пятёрку ещё две китайские компании: Xiaomi (9%) и Oppo Realme (9%).

Статистика по регионам показала, что по продажам в Северной Америке лидирует Apple, в Европе — Samsung, а в Азии — Oppo Realme.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный директор Huawei Ю Ченгдонг заявил, что компания обойдёт Sasmung по мировым продажам в 2020 году.