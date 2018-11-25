Гай, Оренбургская область, 25 ноября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области 81-летняя жительница села Халилово получила квитанцию, согласно которой задолжала коммунальщикам 287 505 рублей. При объединении Гая и района в единый городской округ систему водоснабжения стало обслуживать МУП «ЖКХ». При ревизии принимаемого хозяйства МУП выявило незаконную врезку: труба выведена на приусадебный участок и предназначалась для полива. Ревизоры использовали специальную методику расчёта (счётчика учёта потребления воды в доме нет) и за три месяца, предшествующих моменту выявления врезки, насчитали 4578 кубометров воды. За них необходимо заплатить около 300 тыс. рублей, сообщает портал vgae.ru.

(сс) Jeremy Wong В тяжелой ситуации

Пожилая женщина в шоке. Она утверждает, что при покупке дома в 1960 году не знала о незаконном выводе трубы на приусадебный участок. Кроме того, за 58 лет никаких претензий по поводу расхода воды и оплаты на потреблённый ресурс к сельской жительнице не было. Получается, что пенсионерка должна поплатиться за действия прежнего хозяина.

В разные инстанции отправлены письма, а от полученных ответов у женщины ухудшилось состояние здоровья. Коммунальщики и чиновники твердят одно — должна заплатить долг, при этом гуманно предлагается рассрочка. Пенсионерка пытается разобраться с пришедшим счётом и прибывает в недоумении — откуда столь астрономическая сумма. В апреле, мае стояли холода и огород не поливался. Соседи же подозревают, что в расчётах использовался диаметр трубы, не соответствующий действительности.

Пользователи интернета обсуждая ситуацию, в которой оказалась старушка, — на стороне пожилой женщины. Один комментатор отметил, что его семья из шести человек расходует в месяц до 10 кубометров воды. Чтобы вылить 4,5 тыс. кубометров, потребуется 45 лет. Гайчане подвергли резкой критике методику расчёта, которую применяют чиновники и коммунальщики.

В другом комментарии говорится о том, что долгие годы руководство ЖКХ не предпринимало усилий по проведению ревизии, а накопив огромный долг, решило собрать деньги вот с таких беззащитных старушек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МУП ЖКХ задолжало энергетикам 47 млн рублей. Часть спецтехники арестовано.