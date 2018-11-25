Москва, 25 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. 28 авиарейсов задержано, а два отменено в аэропортах Москвы, сообщает сегодня, 25 ноября, портал «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вылета. Шереметьево

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево — 14 авиабортов здесь ожидают вылета. В Домодедово отменено 2 рейса и задержано 9. Во Внуково задержано 5 авиарейсов.

Изменения в расписании большинства авиарейсов произошло из-за штормового предупреждения, объявленного 25 ноября ГУ МЧС РФ в большинстве регионов Сибири, которые являются пунктами назначения авиабортов.

В результате разгула стихии в сибирских городах произошли нарушения и в работе автотранспорта, а в некоторых регионах нарушена подача электроэнергии в населённые пункты.

Напомним, что ранее задержка и отмена рейсов в московских аэропортах из-за непогоды произошла 23 ноября.