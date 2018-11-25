Краснодар, 25 ноября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Футболисты клуба «Краснодар» разгромили с нулевым счетом команду из Тулы «Арсенал» в матче молодежного футбольного первенства России, сообщает 25 ноября Sport 24.

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Встреча проходила на домашнем стадионе «Краснодара» и закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Мячами в ворота тульского «Арсенала» отметились — Руслан Рзаев (8-я минута), Руслан Апеков (26-я), Рашид Чичба (45-я), Андрей Текучёв (48-я) и Леон Сабуа (78-я).

По итогам игры «Краснодар» набрал 26 очков и занимает 6-ю сточку турнирной таблицы. Тульская команда, также с 26 очками, на 5-м месте.