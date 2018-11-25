Москва, 25 ноября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены предложить снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 лет до 12 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

«Давайте не дожидаться каких-то кровавых событий, а изменим Уголовный кодекс уже сейчас», — заявил Жириновский.

Он обратил внимание на рост случаев проявления подростковой жестокости, причем возраст хулиганов неуклонно снижается, молодые ребята теперь образованные, и, зная о своей безнаказанности, порой идут на самые жестокие преступления, вплоть до убийств, возмущен парламентарий.

Ранее президент РФ внес в Госдуму законопроект, смягчающий ответственность по ряду статей Уголовного кодекса при компенсации ущерба.