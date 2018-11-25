Москва, 25 ноября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Министерство культуры объявило о проведении акции «Культурный марафон». Ее организатором выступает благотворительный фонд «Система». 25 ноября вход в четыре музея — Третьяковскую галерею в Москве, Русский музей в Петербурге, Тульский государственный музей оружия и в Музей Мирового океана в Калининграде — будет свободным. Более того, в этот день можно будет посетить кроме постоянной экспозиции еще и выставки. В том числе и практически недоступную из-за большего наплыва посетителей выставку работ замечательного русского пейзажиста Архипа Куинджи.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Русский музей. Санкт-Петербург

Министерство культуры также рассматривает вопрос о бесплатном посещении музеев детьми и молодыми людьми до 16 лет.

Надо заметить, что практика одного бесплатного дня в месяц для посещения ведущих музеев существует давно в большинстве европейских стран.