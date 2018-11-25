Иркутск, 25 ноября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Автоавария с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Зиминском районе Иркутской области. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авария с участием автобуса

ДТП случилось в 14:29 по местному времени (09:29 мск) на 1616 километре федеральной автодороги «Сибирь».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на зимней дороге и допустил столкновение с рейсовым микроавтобусм, следующим во встречном направлении.

В салоне микроавтобуса находились 19 пассажиров, шестеро из них получили травмы. Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия, один человек был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате ДТП в Орловской области. Здесь произошло столкновение трёх автотранспортных средств. Причины ДТП устанавливаются.