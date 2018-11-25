Санкт-Петербург, 25 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. 25 ноября в Концертном зале Мариинского театра выступит оркестр musicAeterna под руководством своего основателя и художественного руководителя Теодора Курентзиса. В исполнении прославленного коллектива и солистов Паулы Муррихи (контральто), Жанин де Бик (сопрано), Флориана Бёша (баритон) прозвучат Симфония № 4 и цикл песен «Волшебный рог мальчика» Густава Малера. Этот концерт дается в рамках европейского турне. Эту программу еще услышат поклонники греческого дирижера в Мадриде, Милане, Мюнхене, Будапеште и Берлине.

Эдгар Дега. Оркестр Оперы. 1868-1869

Оркестр musicAeterna основан при Пермском театре оперы и балета им. П.И. Чайковского в 2004 году блестящим дирижером Теодором Курентзисом. Сеогдня один из самых известных и востребованных коллективов мира. Являясь одним из лучших академических ансамблей, придерживается творческого подхода к оркестровому музицированию. В сотрудничестве с компанией Sony Classical выпустил несколько записей, удостоенных многих престижных премий и наград.