Рига, 25 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Латвийская компания Aerones представила дрона для мытья окон высотных зданий. Об этом сообщает Digital Trends.

(сс) Thomas Стекломойщик

55-килограммовый дрон оснащен шлангом для доставки воды из наземного резервуара, губками и щетками для мытья окон. Управление аппаратом осуществляет оператор, который находится на земле. Он ориентируется по изображению с камер, установленных на беспилотнике.

Текущая модификация позволяет дрону подниматься на высоту до 350 метров. В Aerones сообщают, что аппарат не только исключает риски высотных работ, но и справляется с работой в 20 раз быстрее, чем человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Центре организации дорожного движения сообщили, что в Москве будут использоваться 20 беспилотников для сбора данных о заторах на дорогах.