Абу-Даби, 25 ноября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон, являющийся одним из пилотов команды Формулы-1 «Мерседес», прокомментировал свою победу в квалификационных заездах на заключительном этапе автогонок серии Формула — текущего сезона. Его слова приводит 25 ноября Sky Sports.

Jake Archibald Льюис Хэмилтон на болиде

«Я никогда не говорю, что проехал идеальный круг. Первый круг в финале прошел не лучшим образом», — заявил Хэмилтон и добавил, что ко второму кругу он стал действовать спокойнее, а в дальнейшем — агрессивнее.

Также британский пилот отметил, что это был долгий сезон с множеством испытаний и невзгод и заявил, что для него работать в данной команде — большая честь.

«Мы завоевали дубль в заключительной квалификации — это отличный способ закончить сезон», — заключил Льюис Хэмилтон.

Отметим, ранее 24 ноября сообщалось о том, что два первых места на старте 21-го, заключительного этапа автогонок серии Фориула-1 в Абу-Даби заняли пилоты команды «Мерседес». Это стало 11-ой первой позицией для британского пилота в текущем сезоне и 85-й в карьере.