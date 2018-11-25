Нью-Йорк, США, 25 ноября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл с крупным счетом у команды «Каролина Харикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 25 ноября Спорт-Экспресс.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Начало игры

Встреча проходила в «Барклайз-центре» Нью-Йорка и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбами отметились Филппула (4-я минута), Бовилье (10-я), Бэйли (34-я) и Пелче (49-я). На все это гости смогли ответить только одним удачно реализованным большинством на 54-й минуте встречи, когда игрок «Каролины» Уильямс забил «гол престижа» в ворота «Нью-Йорка».

Российский форвард Каролины Андрей Свечников провел в мачте 17 минут 10 секунд на льду, в течение которых в том числе неудачно попытался занести шайбу на крюке клюшки в ворота соперника во втором периоде. В результате он так и не записал на свой счет в игре никаких результативных действий.