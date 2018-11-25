Донецк, 25 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 25 ноября обстреляли село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обстрел производился с позиций украинских боевиков в районе населенного пункта Водяное, который оккупирован киевским режимом. Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм по району населенного пункта Ленинское.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры в результате обстрела уточняется.