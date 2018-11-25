Мадрид, 25 ноября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос прокомментировал сенсационное поражение его команды с нулевым счетом от клуба «Эйбар» в матче 13-го тура испанского чемпионата по футболу, его слова приводит 25 ноября Marca.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

По словам Рамоса, его клуб выступил в этом матче ниже своего уровня.

«У нас нет оправданий. Мы не соответствовали сопернику в желании, отношении и скорости», — заявил Серхио Рамос. Также он добавил, что «Реал» оказался не способен повернуть ход матча и поздравил соперников с победой.

Кроме этого футболист заявил о необходимости проанализировать данный матч потому что если плохо настраиваться, то выигрывать гораздо сложнее.

«В физическом плане у нас всё нормально, однако игроки не проявили должного отношения», — заключил Серхио Рамос.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 ноября команда мадридского клуба «Реал» потерпела сенсационное поражение со счетом 3:0 от команды «Эйбар» в 13-м туре испанского футбольного регулярного чемпионата.