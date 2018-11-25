Пекин, 25 ноября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei начала тестирование новой операционной системы Fuchsia для смартфонов. Об этом сообщает 9to5Google.

Kārlis Dambrāns Huawei

Операционную систему для китайского производителя смартфонов разрабатывает американская компания Google.

Один из инженеров Huawei сообщил, что компания тестирует новую ОС на игровом смартфоне Honor Play на базе процессора Kirin 970.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года Huawei представила Kirin 970 — первый мобильный процессор, изготовленный на базе 7-нанометрового техузла.