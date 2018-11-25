Турин, Италия, 25 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Футбольный туринский клуб «Ювентус» обыграл с «сухим» счетом команду СПАЛ из города Феррара в матче 13-го тура серии А итальянского футбольного чемпионата, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Ювентус»

Матч проходил на туринском стадионе «Альянц». Счет во встрече открыл на 29-й минуте португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, а затем на 60-й его коллега по клубу Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев. Итоговый счет 2:0 в пользу «Ювентуса».

По итогам игры «Ювенутс», выигравший 12 из 13 игр текущего сезона в серии А итальянского чемпионата, находится на первом месте турнирной таблицы. СПАЛ с 13 очками — на 15-й строчке.