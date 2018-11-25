Иркутск, 25 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Кровля, сорванная порывом ветра, смертельно ранила сотрудника РЖД под Иркутском, сообщает 25 ноября сайт Восточно-Сибирской железной дороги.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Трагедия произошла сегодня, в 10:16 по местному времени (05:16 мск) на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. Крыша, сорванная сильным порывом ветра с производственного здания, упала на работника железной дороги, нанеся ему смертельную травму.

Отмечается, что причины и бстоятельства произошедшего расследует специальная комиссия.

Также сообщается, что семье погибшего будет оказана юридическая и материальная помощь в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что накануне, 24 ноября, ГУ МЧС по Иркутской области предупреждало об усилении ветра, мокром снеге и метели и напоминало о соблюдении мер личной безопасности в сложных погодных условиях.