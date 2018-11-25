Атлантик-Сити, США, 25 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Российский боксёр Сергей Кузьмин выиграл бой против американца Ларона Митчелла, отстояв титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBA) Inter-Continental.

Джордж Уэсли Беллоуз. Бой у Шарки. 1917

Бой прошёл в рамках турнира в Алтантик-Сити 24 ноября.

Сергей Кузьмин победил в шестом раунде техническим нокаутом.

Отметим, на этом же турнире российскому боксёру Евгению Тищенко удалось одержать победу нокаутом против мексиканца Кристиана Марискаля.