Луксор, Египет, 25 ноября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Гробницу времен фараонов Раммесидов обнаружили в районе города Луксор археологи Египта, сообщил 25 ноября египетский министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани, его слова приводит Ahram Online.

Василий Поленов. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена. 1899

Как рассказал Халед аль-Аннани, гробница, предположительно, принадлежала служителю храма египетской богини Мут. В ней было обнаружено два хорошо сохранившихся саркофага, погребальные фигурки «ушебти» и погребальные маски. Также был обнаружен папирус с одной из глав египетской Книги мертвых. Стены гробницы украшает цветная роспись.

Отметим, в районе египетского города Луксор находятся некоторые из важнейших археологических мест Египта. Город делится на две части — «город живых» и «город мертвых». В первой, расположенной на правом берегу Нила, находятся такие известные исторические достопримечательности как Луксорский храм и Аллея сфинксов, а также храм Амона-Ра в Карнаке. Во второй — расположенной на левом берегу Нила, находятся такие достопримечательности как погребальные храмы царицы Хатшесуп, Колоссы Мемнона, Долины царей и цариц и др.