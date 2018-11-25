Москва, 25 ноября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Бесплатно получить новую профессию или пойти курсы повышения квалификации за пять лет смогут около 250 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщили 25 ноября в Минтруде России.

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Как передает ТАСС, такое предложение Минтруд озвучил накануне Дня матери. Также в ведомстве рассказали, что в России в последнее время вводят новые меры господдержки семей с детьми. И в рамках национального проекта «Демография» планируется организация в регионах России профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения, которое будет предназначено для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до его трехлетнего возраста.

«Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020−2024). Ежегодно на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет планируется направлять порядка 38,5−49 тыс. человек», — цитирует агентство представителей Минтруда. Также в ведомстве отметили, что такое обучение будет идти через органы службы занятости и будет бесплатным.

Отметим, День матери учрежден президентом России Борисом Ельциным в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. По данным фонда соцстраха России, в 2017 году в декретном отпуске находилось 1,1 млн российских женщин.