Париж, 25 ноября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Нападениям на представителей правоохранительных органов и угрозам в адрес чиновников нет места в республике, написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Французский лидер прокомментировал столкновения в Париже в ходе демонстраций против повышения цен на топливо.

Макрон поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за мужество и профессионализм. Он осудил демонстрантов, угрожающих чиновникам, нападающих на защитников правопорядка и проявляющих агрессию в отношении других людей.

Напомним, массовые акции протеста во Франции против повышения цен на топливо начались 17−18 ноября.

Акции, получившие название «жёлтые жилеты», продолжились 24 ноября. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в этот день в акциях по всей стране приняло участие более 100 тысяч человек.

Кастанер отметил, что среди демонстрантов были и радикальные правые экстремисты, которые провоцировали стычки с полицией.