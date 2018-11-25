Лондон, 25 ноября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что выход Соединённого королевства из состава Европейского союза отвечает интересам подданных Её величества. Об этом сказано в открытом письме Мэй к британцам, опубликованном в газете The Telegraph.

(сс) Tumisu Brexit

Мэй напомнила, что она стала главой британского правительства после проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского союза, В связи с этим, Brexit — это её главная миссия на данном посту.

Она подчеркнула, что действует от лица всех тех, кто проголосовал за выход из Евросоюза, а это — большинство британского общества.

«Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы «выйти» или «остаться» — пишет Мэй.

Также глава правительства просит всех подданных Её величества сплотиться «как единая нация» и поддержать её план по выходу из Европейского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй предложила свой окончательный план по выходу Великобритании из Европейского союза. Она уже заявила, что никаких альтернатив её плану нет.

План этот, среди прочего, включает выход Великобритании из евросоюзного таможенного и рыболовецкого пространства. Но при этом он содержит необходимость для Великобритании соблюдать ряд основных евросоюзных экономических стандартов. При этом Северная Ирландия, которая будет иметь непосредственную границу с Евросоюзом, должна будет соблюдать ещё и ряд дополнительных стандартов ЕС.

План Мэй уже вызвал очередные перестановки в её кабинете — в отставку ушли сразу три министра. Теперь план Мэй рассматривает парламент.