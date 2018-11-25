Манагуа , 25 ноября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. В Карибском море у побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает 25 ноября Геологическая служба Соединенных Штатов.

Ivtorov Сейсмограф

По данным службы, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 94 км от острова Сан-Андреас (Колумбия) и в 264 км в северо-восточном направлении от города Пуэрто-Кабесас (Никарагуа). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами службой не объявлялась.