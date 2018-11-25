Монтгомери, США, 25 ноября, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции застрелили обычного покупателя, приняв его за виновника стрельбы в торговом центре города Гувер (штат Алабама). Об этом сообщает CNN.

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В полиции города пояснили, что разыскивают настоящего злоумышленника. Он пока остается на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября неизвестный стал стрелять по людям в Riverchase Galleria в Гувере. В торговом центре началась сезонная распродажа, первый день которой называют «черной пятницей».

Ранения получили два человека. Также сообщалось, что предположительный виновник стрельбы ликвидирован.