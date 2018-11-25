Афины , 25 ноября, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Нападению вооруженного ножом человека подверглось посольство Сербии в Афинах. Дипмиссии нанесен значительный материальный урон, говорится в сообщении сербского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Инцидент произошел утром 24 ноября. Молодой мужчина перелез через ограду посольства, взломал двери консульского отделения и ворвался в помещение. Там он принялся угрожать сотрудникам дипмиссии и крушить имущество.

Сотрудники посольства попытались успокоить нападавшего, однако не сумели этого сделать и вызвали полицию. С мужчиной несколько часов вели переговоры, после чего вывели его с территории дипмиссии.

По предварительным данным, мужчина, являющийся гражданином Сербии, в момент нападения был пьян. Пострадавших в ходе инцидента не было.

Читайте также: При нападении на полицейский участок в Греции пострадали четыре человека