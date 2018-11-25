Париж, 25 ноября, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал участников протестных акций «желтые жилеты», недовольных повышением цен на бензин. Насилие и угрозы со стороны манифестантов он назвал позором, комментируя ситуацию в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Макрон назвал недопустимым нападение на стражей порядка, агрессию в отношении других людей и журналистов, угрозы в адрес чиновников. Правоохранителей президент Франции поблагодарил за профессионализм и храбрость.

«Такому насилию не место в республике», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на улицы выходят граждане, возмущенные подорожанием топлива. По данным французского МВД, 24 ноября протест поддержали, участвуя в акциях, свыше 100 тыс. человек. В Париже 35 участников акций задержала полиция.