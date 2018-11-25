Брюссель, 25 ноября, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Позиция Великобритании о суверенитете королевства над Гибралтаром после Brexit не менялась и не будет меняться. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй телеканалу Sky News в Брюсселе.

(сс) lutz6078 Гибралтар

Договор о выходе Великобритании из состава ЕС, а также действие переходного периода в полной мере распространится на Гибралтар. Лондон продолжит вести переговоры о будущих отношениях с Евросоюзом от лица всех своих территорий, включая южную оконечность Пиренейского полуострова, отметила она.

Мэй также заявила, что переговоры с Мадридом о статусе заморской территории после Brexit проходили в конструктивном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что переговоры с Великобританией по вопросу её выхода из ЕС не привели к единому соглашению. Он пригрозил наложить вето на Brexit, если позиции Мадрида и Лондона по Гибралтару не будут согласованы. Напомним, что Испания претендует на эту заморскую территорию Великобритании.

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