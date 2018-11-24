Прага, 25 ноября, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS.

Henry Mühlpfordt Русофобская афиша Музея коммунизма в Праге

По его словам, Москва занимается распространением дезинформации и пускает в ход «различные гибридные угрозы». На сегодняшний день опасность от России исходит и для Чехии, и для других государств Европейского союза.

В своих утверждениях чешский министр сослался на данные Службы безопасности и информации Чехии (СБИЧ). В отчетах ведомства говорится о якобы растущей активности российских спецслужб на чешской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам юстиции, правам потребителей и равенству полов Вера Юрова заявила, что Россия якобы готовит кибератаку к выборам в Европарламент, которые намечены на весну 2019 года.

О «российской угрозе» предупредили и аналитики британского центра Chatham House. Бороться с «негативным влиянием» Москвы они призвали власти Украины, Белоруссии и Молдавии.

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