Хараре, 25 ноября, 2018, 01:58 — ИА Регнум. В центральной части Зимбабве разбился одномоторный самолет. На борту находились четыре финских гражданина, они погибли, говорится в сообщении МИД Финляндии.

Images by John «K» Траурная свеча

Крушение самолета Cessna S206 произошло 23 ноября неподалеку от города Масвинго. Имена погибших финские власти не раскрывают, однако газета Helsingin Sanomat сообщает, что среди них — управляющий директор крупной компании по управлению и переработке отходов и руководитель деревообрабатывающей компании. Всем погибшим — около 50 лет.

О падении самолета с туристами на борту стало известно ранее. Сообщалось, что на нем туристы планировали добраться к водопадам Виктории. Причина крушения пока неизвестна, идет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Доминиканской Республике пропал вертолёт Eurocopter с пятью туристами на борту. Борт вылетел из Рио-Сан-Хуан в городок Ла-Романа. Ведется поисковая операция.

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