Ереван, 24 ноября, 2018, 23:38 — ИА Регнум. 24 ноября с утра исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал своих сторонников на «общеереванское шествие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, шествие началось в ереванском районе Нор Норк. Его участники, среди которых были министры, депутаты, мэр Еревана, прошли по 11 из 12 административных районов Еревана.

ИА REGNUM Шествие по Еревану

«Сегодня мы провели самое длинное и долгое шествие в истории Третьей Республики», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, подводя итоги акции.

«Наше шествие продолжалось ровно 9 часов, 25 минут. Мы прошли 37,5 километров за день», — продолжил Пашинян.

«Почему мы прошли этот путь? Какой был смысл в этом всем? Этим шествием мы вновь показали, что, как поется в песне, «наша воля тверже камня, а наша душа не сдается». И на пути построения свободной и счастливой Армении нас никто и ничто не остановит, потому что мы пользуемся доверием народа», — подчеркнул и.о. главы армянского правительства.

По его словам, сегодняшнее шествие, в каком-то смысле, также стало шествием «искупления». «Потому что мы уже шесть месяцев руководим Арменией в статусе правительства, в статусе власти. И это — шествие «искупления» за все ошибки, упущения, которые мы, возможно, допустили», — подчеркнул он.

В ходе шествия Пашинян заявил, что платформа «Мой шаг» полностью выполнила все обязательства, данные гражданам. Как подчеркнул он, «власть в Республике Армения сегодня возвращена народу».

26 ноября в Армении стартует избирательная кампания по внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 9 декабря. Никол Пашинян возглавляет блок «Мой шаг», которому аналитики и социологи предрекают убедительную победу на выборах.

Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в апреле-мае текущего года против тогдашних властей, главным образом представленных Республиканской партией Армении (РПА) и ее лидером Сержем Саргсяном.

РПА, которая также участвует в нынешних выборах, утверждает, что Никол Пашинян «злоупотребляет административным ресурсом». Политические оппоненты Пашиняна также критикуют его за «излишний популизм». Сам исполняющий обязанности главы правительства Армении категорически отвергает подобные обвинения.