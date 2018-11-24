Киев, 24 ноября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Украина до 2021 года продлила сроки реализации проекта «Стена» по укреплению границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил глава пограничной службы Украины Петр Цигикал, слова которого обнародованы на сайте МВД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, проект был продлён до 2021 года из-за того, что в 2015—2017 годах было его недофинансирование.

Цигикал также добавил, что в украинском бюджете-2019 на реализацию проекта «Стена» уже заложено 400 млн гривен.

Ранее власти Украины объявили, что хотят возвести на границе с РФ целый комплекс военно-инженерных сооружений, который получил звучное наименование «Стена» или «Европейский вал». Первый этап возведения этого комплекса завершился тем, что в июле 2016 г. украинские депутаты обнаружили «огородную решетку» на границе в Харьковской области.

Тогда специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила дело по факту строительства «Стены».

Читайте также: Украина поставит на границе с Крымом противотанковые ежи