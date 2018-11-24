Москва, 24 ноября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Права на более чем двадцать храмов, монастырей и другой недвижимости на Украине планирует вернуть Константинопольский патриархат. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в эфире «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

По его словам, Константинопольский патриархат в томосе об автокефалии намерен изложить собственные «права и восстановить» все те церковные здания, которые когда-то исторически имел на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент Украины Пётр Порошенко во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета сообщил, что 27−29 ноября на запланированном синоде Константинопольского патриархата будет решаться вопрос о предоставлении томоса об автокефалии раскольничьей Украинской православной церкви.

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