Киев, 24 ноября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая 1 ноября побывала в Киеве, обозначила примерный срок вступления Украины в Европейский союз. Об этом депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко сказал в эфире телеканала «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

"Меркель … впервые сказала примерный срок, — сказал депутат. — Звучал срок 5−8 лет, который нужно пройти нашей стране, чтоб стать членом ЕС».

Депутат отметил, что заявление о возможном вступлении Украины в ЕС впервые прозвучало от политика «такого уровня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с однодневным визитом в Киев 1 ноября 2018 г.

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