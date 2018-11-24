Ереван, 24 ноября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. «Я уверен, что в Нагорном Карабахе состоятся очередные выборы». Об этом сегодня, 24 ноября, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя недавнее заявление одного из лидеров партия «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») Жирайра Сефиляна, который заявил, что партия намерена организовать смену власти в Нагорном Карабахе. По словам Сефиляна, смена власти необходима для предотвращения возможного взрыва в непризнанной республике.

primeminister.am Никол Пашинян и Бако Саакян

«Я уже говорил, что выражают безоговорочную поддержку действующим властям Нагорного Карабаха, и я уверен, что в Арцахе состоятся очередные выборы, с помощью которых народ сформирует легитимную власть», — сказал Пашинян.

Говоря о внутриполитических вопросах Нагорного Карабаха Пашинян сказал, что в Карабахе решающая сила — это народ Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жирайра Сефилян на днях заявил, что смена власти в Нагорном Карабахе необходима для предотвращения возможного взрыва.

«С сегодняшнего дня мы предлагаем действующим властям сесть за стол переговоров, чтобы без потрясений была найдена та дорожная карта, которая обеспечит смену власти без потрясений», — сказал Сефилян.

На замечание о том, что через год в Нагорном Карабахе с помощью выборов произойдёт смена власти, так как действующий президент Бако Саакян не будет участвовать в выборах, Сефилян сказал: «Если будем ждать год, то могут случиться потрясения. Такова ситуация. Люди не могут ждать. Нашей деятельностью мы еле сдерживаем всё это. И я уверен, что действующие власти будут настолько благоразумны, что спокойно решение будет найдено».