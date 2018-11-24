Лондон, 24 ноября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 24 ноября между коллективами «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 0:0.

(сс) André Zahn Стадион «Олд Траффорд»

Статистика матча («МЮ"/"Кристал Пэлас»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 11/10

Поданные угловые 9/3

«Манчестер Юнайтед» с 21-м очком временно остался на 7-й позиции. «Кристал Пэлас», набрав 9 очков, выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 15-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Дармиан, Погба, Мата, Марсьяль, Лингард, Матич, Лукаку.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Майер, Куяте, Макартур, Таунсенд, Заа.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Желтыекарточки: Миливоевич — 9, Сако — 27, Янг — 71.