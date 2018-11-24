Москва, 24 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Передергивание истории для разжигания ненависти украинцев к России — козырная карта Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след

«Мы решительно осуждаем подобные приемы, считаем их совершенно недопустимыми как в политическом, так и в моральном отношении», — заявил Клинцевич.

Россия категорически не приемлет термин «голодомор», который Киев, используя нынешнюю политическую конъюнктуру, пытается навязать мировому сообществу в оценке голода 1932 — 1933 годов в Советском Союзе, ставшего трагедией всего народа страны, подчеркнул сенатор.

«Это — неприкрытая спекуляция на трагедии», — сказал он.

Около 30 стран признали голод 1930-х годов геноцидом украинского народа, заявил президент Украины Петр Порошенко.