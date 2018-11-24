Лондон, 24 ноября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. В возрасте 90 лет ушёл из жизни сценарист, продюсер, оператор, актёр и режиссёр Николас Роуг. Об этом сообщает 24 ноября BBC.

che Николас Роуг

Сообщается, что Роуг умер в ночь с пятницы на субботу, в кругу близких людей.

Роуга называют одним из самых оригинальных британских кинорежиссёров. Свою карьеру в кинематографе он начал в шестидесятые годы. За годы на съёмочной площадке он вырос от мальчика, подающего чай до маститого кинорежиссёра, призёра множества кинофестивалей.

Кинооператорскую работу Роуга можно увидеть в таких фильмах, как «Казино Рояль» (1967) и «Доктор Живаго» (1965). Его операторские работы отличаются потрясающим визуальным качеством. Впоследствии доминирование ряда визуального над содержанием стало фирменным стилем режиссёра

Его психологический триллер «А теперь не смотри» вызвал множество споров в кинематографической среде, а фильм «Представление» с Миком Джаггером стал культовым, как и «Человек, который упал на Землю» с Дэвидом Боуи.

Очень часто кинокритики называли Роуга режиссёром-перфекционистом с безжалостным характером. В течение всей своей творческой карьеры Роуг нетомимо и неумолимо исследует самые сумрачные стороны человеческого бытия.

Николас Роуг принял участие в создании более пятидесяти кинофильмов. Его киноработы не раз выдвигались в качестве лауреатов на премии различных кинофестивалей. Фильм «Человек, который упал на Землю» стал победителем Берлинского кинофестиваля в 1976 году, а киноработа «Ничтожество» была номинирована на Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах в 1985 году и получила технический Гран-при на этом же конкурсе.

Из последних работ Роуга особенно выделяют сериал «Хроники молодого Индианы Джонса» и кинофильм «Ночной поезд».