«Боруссия» одержала очередную победу в рамках Бундеслиги
Берлин, 24 ноября, 2018, 19:31 — ИА Регнум. 24 ноября между коллективами «Майец-05» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундселиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «шмелей» со счетом 2:1.
На экваторе второй половины вышедший на замену Пако Алькасер открыл счет, замкнув навес Марко Ройса — 0:1. Через 4 минуты Робин Куайсон вновь сделал счет равным — 1:1. На 76-й минуте польский крайний защитник Лукаш Пищек забил победны мяч в ворота хозяев — 1:2.
Статистика матча («Майнц"/"Боруссия»)
Удары 12/12
Удары в створ ворот 9/8
Процент владения мячом 40%/60%
Нарушения правил 8/11
Поданные угловые 6/5
«Боруссия» набрала 30 очков и укрепилась на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Майнц-04» с 15-ю баллами опустился на 10-ю строчку.
Стартовые составы команд на матч:
«Майнц»: Зентнер, Кариколь, Белл, Бросински, Ньякат, Хак, Латца, Кунде, Гбамен, Куайсон, Матета.
«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Хакими, Аканджи, Пищек, Делейни, Санчо, Витсель, Ройс, Ларсен, Гетце.
Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.
Желтые карточки: Хак — 26, Кунде — 30, Делейни — 34.
Голы: Алькасер 66 — 0:1, Куайсон 70 — 1:1, Пищек 76 — 1:2.