Берлин, 24 ноября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. 24 ноября между коллективами «Герта» и «Хоффенхайм» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:3.

Alexdevil Олимпийский стадион

Первый мяч в дебюте матча забил немецкий атакующий полузащитник Керем Демирбай после передачи Адама Салаи — 0:1. Через 9 минут Андрей Крамарич удвоил преимущество в счете — 0:2. В следующей атаке берлинскому коллективу удалось сократить отставание благодаря голу Ведада Ибишевича — 1:2. На 55-й минуте Эрмин Бичакчич вернул разрыв в счете до двух мячей — 1:3. Через 16 минут Мэтью Лекки вернул хозяев в игру — 2:3. На 87-й минуте Валентин Лацаро наконец-то сделал счет равным — 3:3.

Статистика матча («Герта"/"Хоффенхайм»)

Удары 22/10

Удары в створ ворот 8/6

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 10/13

Поданные угловые 8/5

«Герта» заработала 17 очков и укрепилась на 8-й позиции в таблице дивизиона. «Хоффенхайм» с 20-ю баллами остался на 6-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Герта»: Ярстейн, Лацаро, Платтенхардт, Лустенбергер, Люккассен, Дуда, Калу, Лекки, Груич, Майер, Ибишевич.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Нортвейт, Демирбай, Крамарич, Салаи, Жоэлинтон.

Главный арбитр матча: Тобиас Вельц.

Желтые карточки: Лекки — 55, Жоэлинтон — 81, Кадержабек — 82.

Голы: Демирбай 1 — 0:1, Крамарич 10 — 0:2, Ибишевич 12 — 1:2, Бичакчич 55 — 1:3, Лекки 71 — 2:3, Лацаро 87 — 3:3.