Минск, 24 ноября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. На днях стало известно о заключении нового контракта на поставку очередной партии военной техники из Белоруссии в Азербайджан. Торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет. Оружейные сделки — суммы и объемы контрактов — зачастую держатся в секрете. По неофициальной информации азербайджанских СМИ, за десять лет сотрудничества Минск продал оружия, техники и оборудования военного назначения на сумму около 500 миллионов долларов.

president.az

Белорусский портал 42.tut.by опубликовал список техники, которую Белоруссия поставляла в Азербайджан и который доступен на сайте Управления ООН по вопросам разоружения.

Подобные сделки вызывают традиционно негативную реакцию Еревана. На днях исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что поставки оружия Баку противоречат сути ОДКБ. В МИД Армении заявили, что продажа оружия Азербайджану не может считаться исключительно деловой сделкой.

Танки

В 2005 году Баку получил от Минска 19 танков Т-72, в 2006 — 41, в 2012 — еще 62. Официальных данных о поставках техники за последующие годы нет. По сведениям азербайджанского информационного агентства АПА, Белоруссия поставила Азербайджану 153 танка Т-72. Это полнокровная танковая бригада.

Тяжелая артиллерия

В 2008 и 2009 годах Белоруссия продала Азербайджану двенадцать самоходных артиллерийских установок «Пион». Это целый дивизион.

В 2009 и 2012 годах Белоруссия в два этапа поставила в Азербайджан 120 гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

Авиация

Одиннадцать штурмовиков Су-25 были поставлены с 2009 по 2012 год.

Зенитные комплексы

В 2007 году был заключен контракт на модернизацию азербайджанских ЗРК «Оса-АКМ» до уровня «Оса-1Т». Модернизацией занялись специалисты белорусского предприятия «Тетраэдр» и завершили ее за три года. Благодаря модернизации срок службы «Оса-1Т» был продлен еще на 15 лет.

Также Азербайджану были поставлены ЗРК «Бук-МБ» — глубокая модернизация советского комплекса «Бук-М1». В параде 26 июня 2013 года в Баку участвовало шесть самоходных огневых установок 9А310МБ, три пуско-заряжающие установки, пункт боевого управления и радиолокационная станция 80К6М. К сентябрю 2014 года Вооруженные силы Азербайджана получили второй батальон ЗРК «Бук-МБ».

Поучаствовали белорусские специалисты и в модернизации ЗРК С-125 до уровня «Печора-2Т». По данным Центра анализа мировой торговли оружием, в 2014 году Азербайджан получил девять дивизионов (27 пусковых установок) С-125-ТМ «Печора-2Т», которые заказал в Белоруссии в 2011 году.

Одной из самых современных покупок комплексов ПВО стало приобретение двух батарей ЗРК Т38 «Стилет». Этот ЗРК способен развернуться для стрельбы за пять минут. Одновременно комплекс способен обнаружить до 48 целей, максимальная дальность поражения по наклонной составляет 20 км, а высота — от 0,025 до 10 км.

Ракетные комплексы

На данный момент известно о поставке в Азербайджан десяти ракетных комплексов «Полонез».

Это далеко не весь спектр оружия, которое Белоруссия поставляет в Азербайджан. Белоруссии поставляла 60 БТР-70 и неизвестное количество противотанковых комплексов «Скиф». Также Минcк налаживал для Азербайджана сборку белорусских автомобилей военного назначения — МАЗ 6317 и МАЗ 5317.