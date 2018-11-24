Берлин, 24 ноября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. 24 ноября между коллективами «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «волков».

Wikiolo Стадион «Фольксваген-Арена»

Единственный мяч в дебюте второй половины забил французский фланговый защитник Жером Руссийон — 1:0.

Статистика матча («Вольфсбург"/"РБ Лейпциг»)

Удары 6/8

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 11/16

Поданные угловые 2/9

«Вольфсбург» набрал 15 очков и поднялся на 9-ю строчку. «Ред Булл Лейпциг» с 22-мя баллами остался на 4-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Герхардт, Мехмеди, Арнольд, Реджбецай, Вегорст, Гинчек.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Ильзанкер, Брума, Лаймер, Демме, Поульсен, Вернер.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Желтые карточки: Орбан — 6, Реджбецай — 82, Конате — 90.

Голы: Руссийон 50 — 1:0.