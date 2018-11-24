Берлин, 24 ноября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. 24 ноября между коллективами «Бавария» и «Фортуна» на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:3.

Maximilian Dörrbecker (Chumwa) Стадион «Альянц Арена»

На 17-й минуте Никлас Зюле открыл счет — 1:0. Через 3 минуты немецкий атакующий полузащитник Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев — 2:0. Под занавес тайма Доди Лукебакио забил свой первый мяч в этой игре — 2:1. На 58-й минуте Мюллер оформил дубль — 3:1. Через 20 минут Лукебакио также стал автором дубля — 3:2. В компенсированное время бельгиец оформил хэт-трик и принес «Фортуне» ничейный результат — 3:3.

Статистика матча («Бавария"/"Фортуна»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 71%/29%

Нарушения правил 5/6

Поданные угловые 9/2

«Фортуна», набрав 9 очков, поднялась с последнего места на 17-е. «Бавария» с 21-м очком временно расположилась на 5-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Мартинес, Горецка, Санчес, Рибери, Левандовски, Мюллер.

«Фортуна»: Рензинг, Гиссельманн, Циммерман, Бормут, Каминьски, Финк, Бодзек, Штогер, Усами, Зиммер, Лукебакио.

Главный арбитр матча: Свен Яблонски.

Желтые карточки: Финк — 69.

Голы: Зюле 17 — 1:0, Мюллер 20 — 2:0, Лукебакио 44 — 2:1, Мюллер 58 — 3:1, Лукебакио 78 — 3:2, Лукебакио 90+3 — 3:3.