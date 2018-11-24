Дамаск, 24 ноября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Жертвами авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, в сирийской провинции Дейр эз-Зор стали по меньшей мере 20 человек. Об этом информирует SANA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным источников, взрывы раздались в субботу, 24 ноября, в районе города Хаджин.

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября самолеты коалиции США нанесли воздушный удар по сирийской деревне Аль-Букаан. Тогда в результате взрывов погибли не менее 40 мирных жителей.

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