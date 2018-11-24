Пекин, 24 ноября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда завершили очередной, 76-й рейд совместного патрулирования реки Меконг (в Китае именуется Ланьцанцзян); китайские участники экспедиции на пяти судах прибыли в порт Гуаньлэй юго-западной провинции Юньнань, сообщает 24 ноября Синьхуа.

Aleksey Gnilenkov Меконг

В патрулировании, которое происходило на протяжении пяти суток, участвовали десять катеров и почти 200 правоохранителей из четырех стран-участниц рейда, которые прошли маршрут длиной в 512 км. В процессе патрулирования участники провели антитеррористические учения и отработку навыков взаимодействия на земле при ликвидации и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что первое такое патрулирование прошло в декабре 2011 года, и с тех пор данная четырехсторонняя миссия стала регулярной.