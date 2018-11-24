Ханой, 24 ноября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Национальное собрание Вьетнама приняло резолюцию о социально-экономическом развитии страны на 2019 г., сообщает издание Vietnam.net. Так, в 2019 г. годовой прирост ВВП страны должен составить 6,6−6,8%, а индекс потребительских цен вырасти не более, чем на 4%.

Хошимин

По оценкам экономистов, Вьетнаму придется постараться, чтобы достичь заданной планки. На увеличение индекса потребительских цен будет будут влиять такие факторы, как цена на нефть, обменный курс, риски на финансовых рынках и торговые конфликты между третьими странами. В частности, рост цены на продовольствие может быть вызван налогом на защиту окружающей среды, который непосредственно влияет на цены на бензин.

Цифры роста ВВП, сообщают эксперты, являются вполне достижимыми при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке. Однако в случае мировых экономических потрясений Вьетнаму придется постараться, чтобы сохранить столь высокие темпы роста. Кроме того, для поддержания стабильного роста необходимо обеспечить стабильные условия для вьетнамских предприятий.