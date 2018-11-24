Хошимин, Вьетнам, 24 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Проект метро в городе Хошимине снова под угрозой. Посольство Японии во Вьетнаме сообщает, что долги города перед японским подрядчиком приближаются к сумме в $100 млн. Если до конца года долг не будет выплачен, корпорация Sumimoto прекратит работу над проектом, сообщает издание VNExpress.

Ymblanter Строительство метро. Хошимин

Проблемы с оплатой работ, неоднократно обсуждавшиеся двумя странами на высоком уровне, вызваны изменением цены всего проекта. Изначально на строительство метро планировалось потратить $740 млн. Проекты подобного масштаба не подлежат обязательному рассмотрению в Национальном собрании Вьетнама. В 2009 г. стоимость проекта была пересчитана, и составила $2 млрд. Продолжать строительство метро станет возможным только после его одобрения Национальным собранием, чего не произошло до сих пор.

Пока японская сторона призывает власти города Хошимина расплатиться по выполненным работам и разобраться с центральным правительством, сроки открытия метро переносятся. Так, изначально запуск метро был запланирован в 2017 г. В настоящее время заявляется о 2020 г., но скорее всего дату открытия метро снова передвинут.