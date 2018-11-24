Сеул, 24 ноября, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов. Ожидается, что размещение бондов произойдёт уже в декабре, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Minseong Kim Министерство финансов Южной Кореи

Облигации будут представлены несколькими выпусками. Выпуск на 540 миллионов долларов будет погашен через 3 года, ещё один на 540 миллионов — через 5 лет, а займ на 630 миллионов будет размещён на 10-летний срок. Кроме того, министерство планирует и выпуск долгосрочных облигаций — на 20 и 30 лет в размере 270 и 720 миллионов долларов соответственно.

Доходность облигаций колеблется в диапазоне от 1,98% до 2,37% годовых в зависимости от даты погашения. При этом инфляция фактически составляет 2%.